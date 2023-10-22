قوات النخبة في القسام تقتحم موقع كيسوفيم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وتخوض اشتباكات عنيفة

افادت وسائل اعلام فلسطينية بان قوات النخبة في كتائب القسام اقتحمت موقع كيسوفيم الاسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وتخوض اشتباكات عنيفة. ولفتت الى ان طيران الأباتشي الإسرائيلي يشترك باشتباكات داخل موقع كيسوفيم شرق خان يونس.

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