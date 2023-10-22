جنرال إسرائيلي سابق: "طوفان الأقصى" فشل استخباراتي أكثر خطورة من حرب تشرين 1973

اعتبر الرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الجنرال عاموس جلعاد إن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من الشهر الجاري، فشل استخباراتي أكثر خطورة من حرب تشرين 1973.

وأوضح جلعاد في مقابلة مع قناة "99" الإسرائيلية، بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية فشلت في توقع عملية "طوفان الأقصى"، وهو فشل أكثر خطورة من حرب السادس من تشرين الأول 1973.

وأشار الجنرال عاموس جلعاد في تعليقه على إطلاق حماس عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، الى أنه ليس من الممكن أن المخابرات الإسرائيلية لم تكن تعلم، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتضح بعد انتهاء من الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.