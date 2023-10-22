افادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" بانه بناء على طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة ليومين إضافيين.

كانت هذه تفاصيل خبر كان الاسرائيلية: بناء على طلب نتانياهو ماكرون يؤجل زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة ليومين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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