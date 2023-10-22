أمل وزير الخارجية الأميركي بلينكن "بالإفراج عن مزيد من الرهائن لدى حركة حماس في غزة"، ولفت الى "استعادة بعض إمدادات المياه بغزة في الآونة الأخيرة، وأميركا قلقة بشأن انتشار الأمراض نتيجة استهلاك مياه غير صالحة للشرب".
ولفت بلينكن في حديث لـ "إن.بي.سي نيوز"، الى ان "أميركا ترى احتمالا لتصعيد الحرب في الشرق الأوسط بسبب أفعال وكلاء إيران، وواشنطن لا تريد تصعيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أميركا ترى احتمالا لتصعيد الحرب في الشرق الأوسط بسبب أفعال وكلاء إيران وواشنطن لا تريد تصعيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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