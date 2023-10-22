بلينكن: أميركا ترى احتمالا لتصعيد الحرب في الشرق الأوسط بسبب أفعال وكلاء إيران وواشنطن لا تريد تصعيدا

أمل وزير الخارجية الأميركي بلينكن "بالإفراج عن مزيد من الرهائن لدى حركة حماس في غزة"، ولفت الى "استعادة بعض إمدادات المياه بغزة في الآونة الأخيرة، وأميركا قلقة بشأن انتشار الأمراض نتيجة استهلاك مياه غير صالحة للشرب".

ولفت بلينكن في حديث لـ "إن.بي.سي نيوز"، الى ان "أميركا ترى احتمالا لتصعيد الحرب في الشرق الأوسط بسبب أفعال وكلاء إيران، وواشنطن لا تريد تصعيدا".