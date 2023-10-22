افادت قناة "mtv" عن "إصابة مجموعة من العمال السوريين بجروح طفيفة نتيجة القصف الإسرائيلي على أطراف عيترون أثناء عملهم في إحدى مزارع الدجاج، ويعمل الصليب الأحمر على إخلائهم".

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مجموعة من العمال السوريين بجروح طفيفة نتيجة القصف الإسرائيلي على أطراف عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.