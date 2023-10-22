نتانياهو: إذا ذهب حزب الله إلى حرب مع إسرائيل فإن ذلك سيجلب دمارا لا يمكن تصوره عليه وعلى لبنان

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى انه "إذا ذهب حزب الله إلى حرب مع إسرائيل فإن ذلك سيجلب دمارا لا يمكن تصوره عليه وعلى لبنان".
ولفت نتانياهو في حديث للقوات الاسرائيلية المقاتلة، الى ان "حرب غزة "حياة أو موت" بالنسبة لإسرائيل، ولا نستطيع القول بعد ما إذا كان حزب الله سيقرر الدخول في الحرب بالكامل".
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