"حزب الله" نعى أحد عناصره الذي سقط أثناء "قيامه بواجبه الجهادي" ليرتفع العدد اليوم الى 5

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية المجاهد أحمد علي الحلاني "نور علي" من بلدة الحلانية في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

يذكر بان حزب الله نعى حتى الساعة اليوم الاحد 5 من عناصره، وأمس السبت، نعى "حزب الله" 6 من عناصره إثر اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.