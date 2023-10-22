سرايا القدس تنعى احد عناصرها الذي ارتقى اليوم في جنوب لبنان

نعت سرايا القدس المجاهد أسامة محمد خير ذيابات، – 23 عامًا- من أبطال ساحة سوريا، الذي ارتقى اليوم في جنوب لبنان أثناء قيامه بواجبه الجهادي؛ نصرة لغزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

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