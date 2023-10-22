بث مباشر.. دخول الدفعة الثانية من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها قبل قليل، أنه يتم الآن إدخال الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت القناة في النبأ العاجل: "دخول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة."

وأمس السبت، تم السماح بفتح معبر رفح البري وإدخال أول دفعة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات.

وأشار بايدن، إلى أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة القادمة.