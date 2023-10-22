شكرا لقرائتكم خبر عن «خلف الخطوط».. إسرائيل تعتقل مقاتلاً علق منذ «طوفان الأقصى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال مقاتل من حركة حماس، ظل عالقاً في منطقة غلاف غزة منذ هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر خلف خطوط القوات الإسرائيلية التي تحشد لهجوم بري محتمل على قطاع غزة المحاصر.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن القوات الإسرائيلية «ألقت الليلة الماضية القبض على مقاتل من قوات النخبة في حماس بعد أسبوعين على العملية».

وأوضحت أن مجموعة قوات من الجيش الإسرائيلي نصبت كميناً لاعتقال المقاتل، مؤكدة أنها قامت بتسليمه لإجراء مزيد من التحقيقات معه.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانييل هاغاري، أن «مهمة تطهير المنطقة لم تنته بعد، نحن مازلنا نتعامل مع المنطقة على أنها منطقة حرب».

ومنطقة غلاف غزة هي منطقة جغرافية ممتدة على طول الحدود البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وتتكون من منطقة عازلة تضم حواجز برية وقواعد ونقاط عسكرية وأسوار فائقة الذكاء ورشاشات ومدافع إلكترونية وأراضي زراعية شاسعة.

وكانت المستوطنات الموجودة في غلاف غزة هدفاً لمقاتلي حماس، بعد تسللهم المفاجئ والمباغت صباح السبت 7 أكتوبر.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن ما بين 800 إلى 1000 من نخبة حماس شاركوا في التسلل إلى غلاف غزة تحت غطاء الصواريخ ووصلوا إلى 20 بلدة و11 معسكراً للجيش الإسرائيلي، وقتلوا 1400 شخص في اليوم الأول للهجوم.