شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الـ6.. باريس تغلق قصر فرساي بسبب تهديد بوجود قنبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكدت وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، أن السلطات الفرنسية، أخلت مرة أخرى قصر «فرساي» خارج باريس، بسبب تهديد جديد بوجود قنبلة بداخله.

وأوضحت الوكالة أن قصر فرساي، الذي يعد موقعاً سياحياً رئيسياً، أعلن فتح أبوابه مجدداً عقب استكمال فحص أمني.

وبذلك، أغلق القصر ست مرات في أسبوع واحد، بسبب مخاوف أمنية.

وعلى الرغم من أنه تم اعتقال مشتبه فيه واحد بالفعل، فإن التهديدات تتواصل.

يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تركت التهديدات بوجود قنابل، أثرها في المئات من المدارس، في فرنسا، وأيضاً في المطارات الإقليمية.