شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا: منفذ هجوم بروكسل هرب من السجن بتونس في 2011 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

أعلن القضاء البلجيكي الأحد، أن التونسي المتطرف الذي قتل سويديَين، الاثنين في بروكسل كان مطلوباً من سلطات بلاده، بعد هروبه عام 2011 من سجن يمضي فيه عقوبة بالحبس 26 عاماً.

وتلقت السلطات البلجيكية طلب تسليم من تونس في أغسطس/آب 2022 وأحيل إلى القاضي المختص في مكتب المدعي العام في بروكسل بعد أسبوعين، لكنه لم ينظر فيه، وهو «خطأ فادح» أدى إلى استقالة وزير العدل مساء الجمعة.

وصرّح رئيس مكتب المدعي العام في بروكسل تيم دي وولف للصحافة الأحد، أن «النقص الفادح في عدد الموظفين في مكتب المدعي العام في بروكسل ساهم في ذلك، لكن هذا ليس مبرراً».

وأقر أن الملف التونسي ظل على الأرجح حبيس الأدراج بعد استلامه في سبتمبر/أيلول 2022.

وتابع دي وولف «لم يتذكر أي من الزملاء المعنيين ما حدث لهذا الملف تحديداً قبل عام».

وأوضح أن منفذ هجوم مساء الاثنين عبد السلام الأسود حكم عليه «بالسجن لأكثر من 26 سنة في تونس عام 2005، لكنه هرب من السجن في يناير/كانون الثاني 2011».

وبحسب توضيحات مكتب المدعي العام، فقد «أبلغت عنه» السلطات التونسية «في 1 يوليو/تموز 2022 عبر الإنتربول».

ولم يحدد المدعي العام سبب إدانة الأسود الأحد، لكن صحفاً بلجيكية أوردت أنه دين في تونس بعدة محاولات قتل.

أدى الهجوم الذي استهدف مشجعي كرة قدم سويديين مساء الاثنين، إلى إعادة إطلاق النقاش حول الإمكانات المتوافرة لقوات الأمن البلجيكية، خصوصاً مراقبة المتطرفين.