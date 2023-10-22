انت الان تتابع خبر ألمانيا تكشف عن سبب عدم تبني قمة القاهرة لبيان ختامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الألمانية في بيان: "اجتمعت مجموعة واسعة من الدول في القاهرة. كنا نعلم أن وجهات نظرنا بشأن النزاع تختلف. لكننا متحدون في ضرورة منع تصعيد الصراع وانتشاره في المنطقة، ولا يجوز استمرار المعاناة في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية".وتابعت الخارجية الألمانية: "ليس من المستغرب عدم صدور بيان مشترك في ختام اللقاء. لكن في نهاية المطاف المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولنا، كان منع وقوع كارثة إنسانية وبنفس القدر من الأهمية أن ندين بوضوح الإرهاب الوحشي من جانب حماس كسبب لهذه الأزمة".

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، "ناقش المشاركون في القمة منع المزيد من تصعيد الصراع، والعمل على حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن".

ووصفت الوزارة، إطلاق حماس سراح رهينتين بوساطة قطرية بأنه "مثير للأمل".

في يوم 7 تشرين الاول، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

