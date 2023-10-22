شكرا لقرائتكم خبر عن سوبوسلاي يكشف طريقة مساعدته لصلاح لاحتساب ركلة جزاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، بالتعليق على ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الفريق أمام إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح من إحراز هدفين لفريقه ليفربول في شباك إيفرتون، في المباراة التي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث دومينيك في تصريحات تليفزيونية: لقد رأيت الكرة من الخلف وتأكدت بنسبة 95% من أنها ستكون ركلة جزاء، وقبل أن يحتسبهاالحكم عندما ذهب لتقنية الفيديو، حاولت حماية نقطة الجزاء.

وتابع: لقد أمسكت بالكرة ولم يأخذها أحد، ووقفت على نقطة الجزاء حتى لا يقوم أحد لاعبي إيفرتون من تخريبها، لأنني كنت أشك في ذلك،من أجل تمهيد كل شيء لـ محمد صلاح قبل التسديد.

وأضاف: لم أتوقع تلك الأجواء في الملعب، لقد لعبت في الكثير من الملاعب ولكن هذا واحد من أفضل الملاعب خاصة في تلك المبارياتالكبيرة، إنه أمر رائع وجميل، لقد أخبروني أنني سأستمتع بملعب أنفيلد.

وأتم: لقد حققنا الفوز، وكنا نستحق ذلك، لقد لعبوا بـ10 لاعبين، ونحن في هذا الموسم تعرضنا لذلك، وأحيانًا لعبنا بـ 9، لذا أعرف كيفيشعرون، في النهاية حققنا النقاط الثلاث، ونركز في المباراة التالية.