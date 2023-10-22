أوستن: أمريكا لن تتردد في التحرك عسكريا حال توسع النزاع في غزة

لفت وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، إلى قلقه من تصعيد محتمل ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف في حديث لشبكة "ABC" الأمريكية، "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا في الشرق الأوسط وحال توسع النزاع في غزة".

وأضاف: "نركز حاليّاً على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، ونرى احتمالاً لتصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في أنحاء المنطقة".

وكانت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقت، السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.