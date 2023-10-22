ولي العهد يستقبل رئيس كوريا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر اليمامة بالرياض، رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لدولته.

بعد ذلك، عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

علاقات تاريخية

وترتبط المملكة وكوريا الجنوبية بعلاقات تاريخية امتدت لأكثر من 60 عاماً، وامتازت بالتوافق في كافة المجالات، حيث تقدر جمهورية كوريا حكومةً وشعباً مكانة المملكة ودورها القيادي إقليمياً وعالمياً.

كما شهدت العلاقات السعودية الكورية تطوراً مطرداً توج بإطلاق الرؤية السعودية الكورية 2030 في عام 2017، والتي تضمنت 40 مشروعاً ومبادرة لتأسيس الشراكة بين البلدين في 5 مجالات هي الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والاستثمار.

زيارة ولي العهد لكوريا

حققت زيارتي سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية في يونيو 2019 ونوفمبر 2022، قفزة نوعية في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شهدت تحديد أولويات تطوير العلاقات الثنائية بينهما، وفقاً للرؤية السعودية الكورية 2030، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والاستثمار والشراكة التجارية.

ويعكس تأسيس اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أكثر من 40 عاماً، استشعار قيادتي البلدين المبكر لأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والتنسيق وتكامل الجهود في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم المصالح المشتركة.

شراكة اقتصادية

ويجمع البلدين شراكة اقتصادية وثيقة حيث تُعد المملكة المورد الأكبر للبترول في كوريا الجنوبية، كما جذبت البيئة الاستثمارية الواعدة للمملكة 132 استثماراً كورياً، بإجمالي رأس مال يتجاوز 3 مليارات دولار، وفي المقابل تملك ثلاث من أبرز الشركات السعودية، استثمارات في جمهورية كوريا الجنوبية برأس مال يبلغ 6.35 مليار دولار.

ومهدت المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية الطريق لشراكة دفاعية استراتيجية، من خلال إنشاء اللجنة الوزارية السعودية الكورية للتعاون الدفاعي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في تمكين قطاع الصناعات العسكرية وتطويره.

كما شهدت العلاقات الثقافية بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية تطوراً متسارعاً، تجلى في تزايد اهتمام السعوديين بالثقافة الكورية والعكس، خصوصاً فيما يتعلق بالأفلام والمسلسلات والعروض الموسيقية، مما يشجع البلدين على التوسع في التعاون في المجال الثقافي.