إيران تحذر من استمرار جرائم الاحتلال: سيخرج الوضع عن السيطرة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط ما لم يوقف الاحتلال الإسرائيلي "فورا جرائمه ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة".

وقال الوزير الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور في العاصمة الإيرانية "طهران": "اليوم، المنطقة أشبه ببرميل بارود".

وأضاف: "أريد أن أحذر الولايات المتحدة والنظام الصهيوني التابع (لها) بأنه في حال لم يضعا حدا فورا للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كل الاحتمالات ممكنة في أي لحظة، والوضع في المنطقة سيصبح خارجا عن السيطرة".

وتتوالى التحذيرات من توسيع دائرة الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس منذ 16 يوما إلى الدول المجاورة.

وتتخوف دول عديدة من أن يطال التصعيد مناطق في سوريا ولبنان، بينما يقول خبراء إن الأمر يتوقف على حدوث "اجتياح بري" لغزة.

وتصرّ إسرائيل على أنها ستقوم بالهجوم البري على غزة بهدف تدمير "قدرات حماس العسكرية".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله "يجرب لبنان إلى حرب"، مع استمرار المناوشات العسكرية بين الطرفين التي بدأت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: