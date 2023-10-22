شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالجامعة العربية: مصر تعمل لمصلحة فلسطين وترفض تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدي جامعة الدول العربية، أن الدولة المصرية، تعمل من أجل مصلحة فلسطين، مشيرا إلى أن مصر أكدت للعالم أجمع أثناء قمة القاهرة للسلام رفضها التأم لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات وكيل اللجنة، لمناقشة الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، بحضور السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والمستشار محمد الحمصاني عضو بمكتب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية والمستشارة ريم شعلان عضو مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وأكد "عرفي" أن المنطقة تمر بأزمات خطيرة، رافضا فكرة المزايدات علي جهود الدول المصرية، مضيفا :" الوقت الحالي لا يتطلب مزايدات أو شعارات الرنانة، بينما هو وقت الهدوء والاصطفاف الوطني" مؤكدا أن مصر تجري اتصالات قوية من أجل تهدئة الأوضاع وهذه الاتصالات جميع الأطراف الفعالة علي جميع المستويات الإقليمية والدولية، موضحا أن مصر تسعي لإدخال المساعدات عبر معبر رفح.

وبشأن قرارات جامعة الدولة العربية، أوضح أن الجامعة العربية عقدت اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب للتأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

وأكد أن مصر نظمت قمة القاهرة للسلام وأعلنت خلالها رفض العقاب الجماعي، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل فلسطين، موضحا أن مصر استطاعت أن تحشد في وقت قصير ما يزيد عن 33 دولة ومنظمات دولية ".