شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ": ندعم الرئيس السيسى في تحركاته بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات وكيل اللجنة، الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، بحضور السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والمستشار محمد الحمصاني عضو بمكتب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشارة ريم شعلان عضو مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وقال النائب عفت السادات، إن النواب يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع تحركات واتصالات وجهوده بشأن القضية الفلسطينية وحماية أمن مصر القومي، مثمنا حرص مصر على إدخال المساعدات لأهل فلسطين عبر معبر رفح.

وشدد "السادات" على رفض تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، وأن الدولة المصري تقوم بجهود مدروسة لدعم القضية الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في أسرع وقت ممكن.