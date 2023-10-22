شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع ومقترحات الـ 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، اليوم الأحد أولى إجتماعاتها، لمناقشة خطة عملها علي مدار دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، في قطاعاتها الثلاث "التعليم قبل الجامعي، التعليم الجامعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وخلال المناقشات، حول بند التعليم قبل الجامعي، اقترح النائب عاطف علم الدين، أن تتضمن خطة عمل اللجنة مناقشة ما تم من إجراءات تنفيذية لتعيين 30 ألف معلم، ومناقشة خطة وزارة التربية والتعليم لعودة انتظام المعلمين والطلاب في المدارس، وكذا ما تم من إجراءات للحد من مشكلة الدروس الخصوصية بالإضافة إلي فتح ملف الكتاب المدرسي والمنافسة الشديدة بينه والكتاب الخارجي.

من جانبها اقترحت النائبة هبة شاروبيم، عضو اللجنة، أن يضاف إلي خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع، تفعيل الرقابة علي انتظام حضور المدرسين في كافة أنواع المدارس، والتأكيد علي أهمية اقتصار المصاريف المدرسية علي التكلفة الرسمية، دون وجود إضافات جانبية لا محل لها.

وشدد النائب محب الرافعي، علي أهمية الوقوف خلال دور الانعقاد علي الإجراءات المتخذة من جانب وزارة التربية والتعليم لتقويم التطوير الذي شهدته مناهج المرحلة الابتدائية وكان منها تنمية مهارات الطفل، وعما تحققت هذه الأهداف من عدمه، وكذا الإجراءات التنفيذية لعلاج ضعف مستوى القراءة والكتابة عند طلاب هذه المرحلة.

يشار إلى أن نتيجة انتخابات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، أسفرت عن فوز الدكتور نبيل دعبس رئيسا للجنة، وفوز كل من المستشار اللواء دكتور أحمد على بدرى والدكتورة راندا محمد مصطفى بوكالة اللجنة، وفوز الدكتور ناجح محمد سيد بمنصب أمين للسر.