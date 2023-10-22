انفجار وسماع دوي أصوات سيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة

افادت مصادر لـ"رويترز" إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر اليوم الاحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية الى المعبر من الجانب المصري.

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