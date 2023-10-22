أوستن: الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا في حال توسع النزاع

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من احتمال حدوث "تصعيد كبير" للهجمات على القوات والمواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط. واكد اوستن في حديث لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، بان الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا في حال توسع النزاع في قطاع غزة.

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