شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على انه من حق إسرائيل القيام بكل ما يلزم لحماية شعبها اليوم وإلى الأبد، ولفت في تصريح له الى انه "ناقش مع رئيس الوزراء الاسرايلي بنيامين نتانياهو كيف تتصرف اسرائيل مع حماية المدنيين قدر الإمكان، واكد بانه لا يمكننا التخلي عن حل الدولتين.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: من حق إسرائيل القيام بكل ما يلزم لحماية شعبها اليوم وإلى الأبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.