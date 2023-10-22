ذكرت مصادر لشبكة "CNN" إن "الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتأجيل توغلها البري في غزة لإتاحة المزيد من الوقت لمحادثات الرهائن لدى حركة حماس في القطاع، وتقديم المساعدات إلى المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر CNN: اميركا تضغط على إسرائيل لتأجيل توغلها البري في غزة لإتاحة المزيد من الوقت لمحادثات الرهائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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