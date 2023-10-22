"كتائب القسام": جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس غادروا آلياتهم وفروا مشيا على الأقدام

اعلنت "كتائب القسام" بان جنود قوة إسرائيلية وقعت في كمين بخانيونس غادروا آلياتهم وفروا مشيا على الأقدام. وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب مساء الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعترف بوقوع إصابات في صفوف جنوده بعد وقوع قوة مدرعة في كمين لـ"كتائب القسام" شرق خانيونس.

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