اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه "هاجم عصر يوم الأحد الواقع في 22-‌‏10-2023 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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