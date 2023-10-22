حزب الله: استهداف موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية

اعلن حزب لله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه "هاجم عصر يوم الأحد الواقع في 22-‌‌‏10-2023 موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات ‏مؤكدة". ‏

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