ميقاتي تلقى إتصالا من وزير خارجية مصر الذي وضعه في نتائج "قمة القاهرة للسلام"

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية مصر سامح شكري، وتشاور معه في مجمل الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة، والمساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي.
وقد وضع الوزير شكري رئيس الحكومة في نتائج "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في العاصمة المصرية أمس.
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