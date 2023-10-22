إسرائيل: حزب الله يجر لبنان إلى الحرب

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر الجيش الإسرائيلي من أن "حزب الله"، المدعوم من إيران، يخاطر بجر لبنان المجاور إلى حرب، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

واليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان وأنه اعترض طائرة، بدون طيار من جارته الشمالية، وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار على محاولة إطلاق صواريخ.

وأعلنت إسرائيل أن طائراتها قصفت في وقت سابق من اليوم خلية، كانت تخطط لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة "المنار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، أن "مدفعية الاحتلال تقصف أطراف الضهيرة وعلما ‫الشعب وسقوط 10 قذائف على أطراف مارون الراس وجبل الباط في عيترون".

وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إن "محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفا عنيفا من قبل العدو الاسرائيلي".