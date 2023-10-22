شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: أحبطنا محاولات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو في خيرسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد، إن القوات أحبطت السبت، عدة محاولات لوحدات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في الجنوب.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتراض فرق «تخريب واستطلاع» أوكرانية أثناء محاولتها عبور النهر بالقرب من قرى بريدنيبروفسكي وتياهينكا وكرينكي.

وقالت روسيا أيضاً، إنها دمرت معدات للأفراد لعبور المياه ومركبات بالقرب من قرية ستانيسلاف.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مجموعة بحثية أمريكية، الجمعة، إن قوات أوكرانية اخترقت على ما يبدو الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في خيرسون.

وقالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على أجزاء من منطقة خيرسون أواخر العام الماضي بعد سيطرة روسية استمرت شهوراً. لكن القوات الروسية التي غادرت خيرسون تراجعت فقط إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو وتواصل قصف المدينة من هناك.