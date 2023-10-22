شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة المصرية تكشف حقيقة مغادرة أمير قطر لـ «قمة القاهرة للسلام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردت الرئاسة المصرية على التكهنات التي أثيرت حول أسباب مغادرة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قمة القاهرة للسلام في العاصمة المصرية السبت، خلال انعقادها.

ونفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، حدوث أية مشكلة، موضحاً أن أمير قطر لبى الدعوة وشارك بنفسه في القمة ثم غادر بشكل طبيعي.

وقال فهمي في مداخلة تلفزيونية، إن الشيخ تميم حضر وشرّف القمة، وهناك ارتباطات وترتيبات، ولا يوجد أي شيء على الإطلاق.

وأشاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بمشاركة أمير دولة قطر في القمة، مشيراً إلى أن قمة القاهرة شهدت مشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم.