شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: «حزب الله» سيرتكب أكبر خطأ في حياته إن دخل الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - (أ ف ب)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، أن «حزب الله» اللبناني «سيرتكب أكبر خطأ في حياته»، إذا ما قرر الدخول في حرب ضد إسرائيل، فيما اتهمه الجيش بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقال نتنياهو خلال تفقده قوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان: «سيترحمون على حرب لبنان الثانية (2006)».

وأضاف «سنضربه بقوة لا يمكن تخيلها، وسيكون أثرها في الدولة اللبنانية مدمراً».

قصف متبادل

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف، خصوصاً بين «حزب الله» وإسرائيل، بدأ غداة شنّ حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على إسرائيل التي ترد بقصف عنيف مستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقُتل 4651 شخصاً، معظمهم مدنيون، في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، قضوا في اليوم الأول لهجوم «حماس»، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق حذّر الجيش الإسرائيلي من أن «حزب الله يجرّ لبنان إلى الحرب».

وقال المتحدث باسمه، جوناثان كونريكوس، عبر منصّة إكس إن «حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئاً، إنما قد يخسر فيها الكثير»، مضيفاً أن «حزب الله يلعب لعبة خطرة للغاية، إنه يصعد الوضع، نرى هجمات متزايدة كل يوم».

احتمال توسع الحرب

ويبدو أن التصعيد عند الحدود لا يزال ملتزماً قواعد الاشتباك السارية بين «حزب الله» وإسرائيل، لكن خبراء يحذرون من احتمال توسع الحرب إلى لبنان عبر تدخل أكبر لحزب الله، في حال شنت إسرائيل هجوماً برياً على غزة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، وفق بيان صادر عن مكتبه إن «الاتصالات الدبلوماسية التي نقوم بها، دولياً وعربياً، واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وجنوبه تحديداً، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان».

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع «خطة طوارئ من باب الحيطة»، مشدداً «لكننا في الوقت ذاته مطمئنون إلى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته، وعدم تطوره نحو الأسوأ».

«حزب الله»: نحن معنيّون

وكان نائب الأمين العام «لحزب الله» نعيم قاسم، حذر السبت، «نحن معنيون، ونحن جزء من هذه المعركة، ليكن واضحاً، كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي أن يكون تدخلنا أكبر، فسنفعل ذلك».

وأعلن «حزب الله» الأحد، عن مقتل خمسة من عناصره، من دون أي يحدد الزمان، لترتفع بذلك حصيلة التصعيد في لبنان إلى 34 شخصاً، أغالبيتهم عناصر من «حزب الله»، إضافة إلى ستة عناصر من فصائل فلسطينية، وأربعة مدنيين، بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، في الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن خمسة إصابات، بينهم ثلاثة جنود، وعاملان زراعيان تايلانديان.

وتجدد القصف، صباح الأحد. حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، الأحد، عن قصف إسرائيلي طال مناطق حدودية عدة، تزامناً مع تحليق كثيف للطيران.

رصد خلية

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته «رصدت خلية تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم على الحدود مع لبنان»، مشيراً إلى أن قواته شنت «ضربة على الخلية قبل أن تتمكن من تنفيذ الهجوم».

كذلك، أطلق عناصر من الجانب اللبناني صاروخاً مضاداً للصواريخ على دبابة إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، وفق الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن عدم وقوع إصابات أو أضرار، كما قال إنه رد باستهداف «الخلية».

وعلى وقع التصعيد، طلبت إسرائيل إخلاء أكثر من 40 منطقة قرب الحدود، بينها 14 بلدة أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إخلائها، الأحد.

وعلى الجانب اللبناني، دفع التصعيد بآلاف المدنيين إلى النزوح من منازلهم.

وخاض «حزب الله» وإسرائيل حرباً مدمّرة صيف 2006، خلّفت أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم من المدنيين، و160 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من العسكريين. وتسبّبت الحرب التي استمرت 34 يوماً، بنزوح نحو مليون لبناني من بلداتهم.