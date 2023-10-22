تزايد حركة النزوح فـي القرى المتاخمة للخط الأزرق جنوبي لبنان

إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين واستشهاد ستة من حزب الله بيروت ـ د.ب.أ: تزايدت حركة نزوح السكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان مع اتساع رقعة «التعديات» الاسرائيلية ، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن عددا من الغارات بالصواريخ الموجهة على محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، بعد ذلك شهدت قرى القطاع الغربي ليلا ساخنا ومتوترا تخلله إطلاق معاد لعدد من القنابل المضيئة فوق سماء القرى المذكورة حتى ساعات الفجر الأولى، كما سمع صباح أمس أصوات رشقات نارية من محيط بلدة الناقورة». وحسب الوكالة ، «ازدادت حركة النزوح للسكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق تجاه المناطق الأكثر أمنا، حيث يتواجد في مدينة صور أكثر من 1500 عائلة لبنانية وسورية، توزعوا على عدد من مراكز الأيواء في المدارس الرسمية والخاصة أعدتها للغاية نفسها وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور التي أعلنت أكثر من مرة عن ضعف الإمكانيات لتأمين حاجات النازحين».وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ ما أدى إلى وقوع خمسة إصابات على الجانب الإسرائيلي واستشهاد ستة من عناصر الحزب وعنصر من حركة الجهاد في جنوب لبنان.

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