فـي اليوم الـ16 للعدوان .. أكثر من 50 شهيدا غداة مجزرة جديدة بساحة مستشفى

مستوطنون يقتحمون «الأقصى» واعتقال العشرات بالضفة

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

استشهد أكثر من 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر أمس، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي، حيث جاءت الغارات غداة مجزرة جديدة خلفت 80 جثمانا بعد قصف صاروخي استهدف ساحة مستشفى شهداء الأقصى.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء. كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

وغارة إسرائيلية أخرى أوقعت شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من الفلسطينيين تحت الركام. كما تأكد وجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف، الليلة قبل الماضية. وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرق من المدينة.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.

وأفادت مصادر بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 52 فلسطينيا على الأقل، بينهم عمال من غزة.