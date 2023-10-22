هجوم بمسيّرة على قاعدة تضمّ قوات أميركية فـي العراق

بغداد ـ ا.ف.ب: تعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار.

وقال مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن هويته إن «طائرتين مسيرتين» هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين «تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها»، فإن «الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار».

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