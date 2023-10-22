شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: قلقون بشأن انتشار الأمراض لاستهلاك مياه غير صالحة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعادة بعض إمدادات المياه بقطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وقال بلينكن: "أمريكا قلقة بشأن انتشار الأمراض نتيجة استهلاك مياه غير صالحة للشرب".

وقف عدوان الاحتلال

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسيطينية، بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال فورًا، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وقالت في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرّض له مخيم جنين فجر اليوم، وعدّته تصعيدًا خطيرًا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.