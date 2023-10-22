توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وكوريا

شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً : مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية السيد بارك جين.

ثانياً : مبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب الكوري وزير التجارة والصناعة والطاقة السيد بانغ مون كيو.

ثالثاً: اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية السيد بارك جين.

رابعاً: تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الإحصاء الكورية، وقعها من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومن الجانب الكوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية السيد كيو نغهو تشو.

خامساً: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية، وقعها من الجانب السعودي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء فهد الجلاجل، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية السيد بارك جين.