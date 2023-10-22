الرئيس المصري: يجب التحرك لاحتواء التطورات الحاصلة في المنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لمنع التصعيد، وبحث سبل التفاوض، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

وقال السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن تهجير المدنيين من غزة إلى سيناء أمر خطير، وقد ينهي القضية الفلسطينية، مؤكدا حرصة على عدم حدوث هذا الأمر، داعيا الجميع للتحرك واحتواء التطورات الحاصلة في المنطقة، والتي قد لا يمكن السيطرة عليها.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف ضحية في قطاع غزة، بينهم 1500 طفل، داعيا إلى بذل الجهود كافة حتى يذهب المزيد من الضحايا.

وشدد السيسي على الحاجة إلى التنسيق والتعاون لمنع حدوث حرب إقليمية، مشيرا إلى ضرورة إحياء عملية السلام، وإعطاء أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وشدد الرئيس عباس، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس .

وأكد، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء البريطاني سوناك، التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدًا أن بلاده ضد قتل المدنيين، وأن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.

وأكد سوناك على التزام بلاده بحل الدولتين، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا الى جنب في أمن وسلام وحسن جوار.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشاركة الرئيس محمود عباس في مؤتمر قمة القاهرة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

المصدر : وكالات - وفا