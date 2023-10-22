حصيلة مصر من الصادرات تسجل أقل مستوى ربع سنوي في عام ونصف (تفاعلي)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

سجل الربع الثاني من العام الجاري أقل مستوى ربع سنوي لحصيلة الصادرات المصرية، في فترة عام ونصف بداية من أول 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، وذلك تزامنا مع اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية في فبراير 2022 وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمحلي، بحسب ما كشفته بيانات البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا التراجع رغم أن فترة العام ونصف بنهاية يونيو الماضي، شهدت انخفاضا لقيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يفترض أن يكون عاملا محفزا لزيادة الصادرات المصرية.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي، ليصعد من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم، وذلك مع الهبوط الحاد للجنيه بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار.

كانت بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2022-2023، أظهرت انخفاض إجمالي حصيلة الصادرات المصرية بنحو 10% خلال العام المالي الماضي المنتهي في نهاية يونيو 2023 مقارنة بالعام السابق له، مدفوعة بتراجع الصادرات البترولية.

وأوضح أن الانخفاض قد تركز في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة.

ويقدم الخليج 365 في الرسم التفاعلي التالي تطور حصيلة النقد الأجنبي من الصادرات بشكل ربع سنوي خلال فترة عام ونصف منذ بداية 2022، وذلك تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية التي تزامنت مع انخفاض الجنيه مقابل الدولار.