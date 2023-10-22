مطار شرم الشيخ ينجح فى سريان "شهادة الأيزو" لمدة عام آخر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجح مطار شرم الشيخ الدولى في التأكيد على سريان اعتماد شهادة "الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥" لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية.

وقال الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، تأتي هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات، وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب و جميع الجهات التي تتعامل مع المطار.

وأعرب الطيار أحمد منصور، عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو، موجهًا الشكر والتقدير للطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، مشيدًا بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم، والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنه أخرى.

وأكد الطيار أحمد منصور على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.