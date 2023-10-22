وزير الخارجية الروسي يجري مباحثات في إيران غدا الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف يعتزم السفر إلى إيران غدا الاثنين لإجراء مباحثات.

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأحد أنه علاوة على لقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، سيشارك وزراء خارجية تركيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان في الاجتماع بطهران.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أنه سيتم في الاجتماع، بحث التصعيد الأخير للصراع بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتين السوفيتيتين سابقا، بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ، وذلك من بين أمور أخرى.

وأكدت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الاجتماع، الذي قيل أيضا أنه سيتناول تعزيز التعاون الإقليمي.