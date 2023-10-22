شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: أمريكا تتحرك وراء مزاعم إسرائيل بطريقة "شاهد ماشافش حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور والكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة تتحرك وراء إسرائيل وتتبع بالتصريحات الكثيرة نجد أن التصريحات تخرج أولا من إسرائيل ثم نجد بعدها التصريحات المشابهة من أمريكا وأبرز مثال على ذلك مستشفي المعمداني، متابعا: "إسرائيل تحدثت عن أن أحد الجهات في غزة هي التي أطلقت الصاروخ عليها ثم خرجت التصريحات الأمريكية لتؤكد ما ذكرته إسرائيل ولم تؤكد ذلك أو تنفيه.. وكأنها "شاهد ماشفش حاجة".

وأضاف خلال حواره في قناة "العربية": "معدل الانهيار في المستشفى يدل أن هذه الصواريخ ليست مع الفصائل الفلسطينية وأن الأمر مجرد ادعاءات إسرائيلية.. وهناك مواقف كثيرة وكيف ادعت إسرائيل في أول الأيام أنه يتم قطع رؤوس أطفالها بعد قتلهم وصارت أمريكا ورائهم ثم تراجعت عن هذا التصريح".

وتابع الكاتب الصحفي محمود مسلم: "إسرائيل تحصل على دعم أمريكي غير مشروط وفج وهو ما جعلها في حالة غطرسة وأمريكا تتحدث عن ضرورة وصول المساعدات أكثر من أسبوع ولم يتم تنفذه إلا أمس.. وإسرائيل تتحدث بقوة وتسير ورائها أمريكا".