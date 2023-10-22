شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الدائرة الرابعة بسوهاج يلتقون وزير الصحة ويطالبون بحل مشكلة مستشفى طما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب مصطفي سالم والنائب إبراهيم خليفة والنائب نشأت فواد عباس، نواب الدائرة الرابعة بسوهاج، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، خلال زيارته اليوم لمحافظة سوهاج، في حضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبعض القيادات الطبية والتنفيذية بوزارة الصحة بسوهاج، وأكدوا أن مستشفى طما بدأ العمل فيها منذ 7 سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن .

وأوضحوا أنهم اجتمعوا مع الوزير في لجنة الصحة بحضور جميع نواب محافظة سوهاج في شهر يونيو 2022، وتم عرض جميع المشكلات الصحية لمحافظة سوهاج، ومنها مشكلة مستشفى طما، ووجه النواب حديثهم للوزير بأنه وعد أكثر من مرة بالانتهاء منها في أقرب وقت، وهذا لم يتم حتى الآن.

ووجهوا حديثهم للوزير: إنكم قمتم بسحب الأعمال من الشركة المتقاعسة عن العمل واسنادها لشركة أخرى في بداية عام 2023، ولم يتم حتى الآن أي إنجاز رغم مرور أكثر من 10 شهور على أعمال السحب، وهذه مشكلة أزلية ومن أهم المشكلات التي تواجه الناس، مطالبين الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال لحل مشكلة المواطنين بطما.

وأضاف نواب الدائرة الرابعة بسوهاج في حديثهم للوزير، أن معظم مستشفيات محافظة سوهاج تعاني نقص وعجز في الأطقم والأجهزة الطبية، والمستلزمات التي تحتاج إليها المستشفيات.

ووعد الوزير في رده على النواب، بالعمل على سرعة حل المشكلة، وتوريد 10 حضانات جدد لمستشفى طهطا العام.

كما طالب النواب بتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى طهطا خاصة جهاز قسطرة القلب وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفي، وأشار الوزير إلى أنه لا توجد مشكلة في الاعتمادات المالية ولكن هناك مشكلة في استيراد الأجهزة ذاتها.

وأشار نواب طهطا وطما وجهينة إلى أن المستشفيات بطهطا وجهينة تحتاج لمزيد من الأطقم والأجهزة والمستلزمات الطبية وهناك أجهزة بمستشفي جهينة لم يتم تشغيلها حتي الآن.

جاء هذا الحديث خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أعمال تطوير مستشفى جهينة المركزي وطهطا العام شمال المحافظة، واستمع الوزير لشرح تفصيلي لأقسام وأجنحة تلك المستشفيات من قيادات وزارة الصحة.