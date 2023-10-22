شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يعرض رؤيته الانتخابية أمام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى فى انتخابات الرئاسة 2024 أمس عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ والمهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعصام الصباحى عضو الهيئة العليا واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.

واستعرض رئيس الوفد الرؤية العامة لبرنامجه الانتخابى، والتى تشمل أهمية إجراء التعديلات اللازمة على المواد التى تم إدخالها على الدستور المصرى خلال 2019، وعلى رأسها تعديل فترة الرئاسة لتعود إلى 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة إلى أن برنامجه يتضمن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادى، خاصة أن مصر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية تحتاج إلى حلول من قبل متخصصين.

وأكد رئيس الوفد أن التغيير أصبح ضرورة، مشدداً على ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار من ينقذ الوطن، فعدم المشاركة فى الانتخابات يمثل جريمة بحكم القانون.

حضر عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة سها سعيد والنائب محمد السباعى والنائب أكمل نجاتى أعضاء مجلس الشيوخ وعمرو عبدالباقى ومحمد فضل والمعتز بالله مصطفى ونيفين إسكندر ومارك مجدى وعماد عبدالرؤوف أعضاء التنسيقية.