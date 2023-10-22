الجيش المصري: إسرائيل أبدت أسفها عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق بملابساته

اعلن متحدث باسم الجيش المصري إن أفراد من مراقبي الحدود تعرضوا لإصابات طفيفة جراء شظايا قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية بطريق الخطأ، ولفت الى ان إسرائيل أبدت أسفها عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق بملابساته.

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