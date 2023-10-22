المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة "عين الاسد" الأميركية بطائرتين مسيرتين

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، انها "استهدفت فجر اليوم قاعدة للقوات الاميركية غرب العراق “عين الاسد” بطائرتين مسيرتين، واللتان أصابتا اهدافهما بشكل مباشر ودقيق".

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