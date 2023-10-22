اعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان دبابة تابعة للجيش قصفت دون قصد موقعا للجيش المصري قرب الحدود في منطقة كرم أبو سالم. واوضح الجيش الاسرائيلي في بيان، بان "الحادث قيد التحقيق وملابساته تخضع للفحص. الجيش يأسف لهذا الحادث". وتحدثت معلومات أولية عن إصابة جنديين مصريين في قصف مدفعي إسرائيلي على موقع للجيش المصري بالقرب من معبر رفح داخل الأراضي المصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: دبابة تابعة لنا أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت موقعا مصريا قرب الحدود في كرم أبو سالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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