طالبت وزارة الخارجية الأميركية اليوم المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأميركيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة.
ووجهت الخارجية الأميركية أفراد الحكومة الأميركية بعدم استخدام مطار بغداد الدولي لمخاوف أمنية، وتوجهت للأميركيين بالقول: "لا تسافروا إلى العراق لمخاوف الإرهاب والخطف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية، وبعثة العراق عملها قاصر على دعم الأميركيين هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية الأميركية تدعو الأميركيين إلى عدم السفر إلى العراق لأسباب أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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