إرتفاع عدد المصابين في صفوف الجيش المصري إلى 9 بينهم حالات حرجة بالقصف الاسرائيلي على رفح

إرتفع عدد المصابين في صفوف الجيش المصري إلى 9 بينهم حالات حرجة بعد قصف الجيش الاسرائيلي لموقع بالقرب من معبر رفح داخل الأراضي المصرية.
وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إن إحدى دباباته أصابت "عن طريق الخطأ موقعا مصريا" بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "الحادث قيد التحقيق وملابساته تخضع للفحص. الجيش يأسف لهذا الحادث".
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