جنبلاط: كأنكم يا يا حكام السراب زملاء بيلاطس البنطي في اغتيال شعب غزة

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كفى تآمر عربي ودولي واسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة مئات القتلى والجرحى يوميا ومعابر رفح شبه مقفلة تمر من خلالها بضعة شاحنات لمئات الالاف من المشردين ولعشرات المستشفيات المستهدفة، وكأنكم يا يا حكام السراب زملاء بيلاطس البنطي في اغتيال شعب غزة".

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